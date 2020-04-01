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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Teknokentte 3 boyutlu yazıcılarla Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesinde kullanılmak üzere günde 20 yüz koruyucu siperlik üretiliyor.

İl genelindeki dezenfekte işlemleri de sürüyor.

- Hatay ve Mersin

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Bilim Merkezi de sağlık çalışanları ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri için 3D yazıcılarla maske üretimi yaptı.

Öte yandan İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemlerine devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için içerisinde sabun, el dezenfektanı, maske ve eldiven bulunan sağlık paketini hazırlamaya başladı.

İlk etapta hazırlanan 2 bin sağlık paketi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara ulaştırıldı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçesinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Tarsus ilçesinde de zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şubesi Başkanı Levent Binici, hayırseverlerin ve vakıf üyelerinin desteğiyle hazırlanan kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Adana koronavirüs Kovid-19

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