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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

ADANA HABERLERİ  | 09.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının desteğiyle oluşturulan ekipler, kent genelinde toplu taşıma araçlarını denetledi.

Ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, sosyal mesafe kuralı, el hijyenini sağlama ve maske kullanımıyla ilgili denetim yaptı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların kent içi ulaşımda sıklıkla tercih ettiği otobüs ve dolmuşlarda rutin kontrollerin sıklıkla yapıldığını, kurallara uymayan şoför ve vatandaşların uyarıldığını ve ikinci kez yapılan ihlallerde ceza kesildiğini belirtti.

- Mersin

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri normalleşme sürecinde faaliyete giren iş yerlerini denetledi.

Ekipler, alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Toroslar Belediyesince de normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan işletmeler dezenfekte edildi.

Ekipler kuaför, berber ve güzellik salonları ile kahvehane ve lokantalarda da denetim yaptı.

- Hatay

Antakya Belediyesi ekipleri kent merkezindeki semt pazarlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıp ellerini dezenfekte etmelerini istedi.

Ekipler ayrıca ibadethane, park ve resmi kurumlarda dezenfeksiyon yaptı.

Zabıta ekipleri de restoran, kafe, yüzme havuzu ve spor merkezlerini denetledi.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi ekipleri, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda dezenfeksiyon yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında kent merkezindeki otobüs ve taksi durakları, aile sağlığı merkezleri, kamu kurum binaları, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile kreş, gündüz bakımevi ve özel eğitim kurumlarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yeniden hizmete açılan lokanta, kafe ve restoranlar da ekiplerce denetleniyor.

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