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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

ADANA HABERLERİ  | 15.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına sıkı şekilde devam ediliyor.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Vali Mahmut Demirtaş, Adana Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'te başlayıp 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı süresince Adana genelinde hizmet vermeyi sürdürecek olan ekmek fırınlarının yapacakları çalışmalar detaylarıyla ele alındı.

Vali Demirtaş, fırıncıların vatandaşı ekmeksiz bırakmamak için çalışmalarını sürdüreceğini, bunun yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin de ekmek dağıtmaya devam edeceğini kaydetti.

Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Demirtaş, pazarcı esnafının belirlenen kurallara riayet etmeleri için sık sık uyarmalarını ve tüm tedbirlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

- Mersin

Akdeniz Belediyesince mahallelerde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde tüm bakkal, büfe ve marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, hijyen önlemleri başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması, ekmek, sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, çalışanların ve müşterilerin maske ile eldiven takmaları, alan metrekaresine göre içeriye müşteri alınması gibi konularda market çalışanlarını uyardı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol edip, Kovid-19'a ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sakinliğin hakim olduğu görüldü.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Valiliği de salgınla mücadele kapsamında, bugün il genelinde kaymakamlıklar aracılığıyla 100 bin kişiye ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu.

Belediye ekipleri, kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, semt pazarını ziyaret ederek, koronavirüse karşı alınan önlemleri denetledi.

Coşkun, pazar yerlerinde alınan tedbirler hakkında Belediye Başkanı Kadir Kara'dan bilgi aldı.

Kadirli ilçesinde ise Kaymakam Ahmet Arık ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, marketlerde sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili denetim yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana koronavirüs Mersin tedbir

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