YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

ADANA HABERLERİ  | 14.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'daki kurumlara dağıtılmak üzere, Devlet Malzeme Ofisince Valiliğe 250 bin maske gönderildi. Maskelerin dağıtımı, Valilik bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

Yüreğir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında, 9 Nisan'da ilçedeki kültürevlerinde maske üretimine başladı. Belediye çalışanlarının hijyen kurallarına dikkat edilerek ürettiği maskeler, 420 bin kişiye ulaştırıldı. Ayrıca 90 bin Suriyeli ve 50 bin tarım işçisinin yanı sıra Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerine de 40 bin maske gönderildi.

- Mersin

Mersin'de Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki işletmelerde denetim yaptı. Ekipler market, fırın, manav, semt pazarları ve alışveriş merkezilerinde incelemelerde bulunup, gıda ürünlerinin raf ömrü, imalat tarihleri ve etiket fiyatlarını kontrol etti. İş yerlerine sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştıran ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu, maske dağıttı.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Valiliği vatandaşlara 30 bin ücretsiz maske dağıttı. Bu kapsamda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Antakya ilçesindeki Künefeciler Meydanı'nda dağıtım yaptı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan dağıtımda, vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında koruyucu maske üretimine başladı. Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (OBEM) usta öğretici ve kursiyerlerin, ilk etapta günde 250 maske üreteceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Adana Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:24
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Aslı Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.