Doğu Akdeniz'de "Kurtaran-2022 Tatbikatı" başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de "Kurtaran-2022 Tatbikatı" başlattı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs'a kadar sürecek tatbikatın Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingle başladığı belirtildi.



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