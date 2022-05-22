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Doğu Akdeniz'de "Kurtaran-2022 Tatbikatı" başladı

22.05.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Akdeniz'de "Kurtaran-2022 Tatbikatı" başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de "Kurtaran-2022 Tatbikatı" başlattı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs'a kadar sürecek tatbikatın Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingle başladığı belirtildi.

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