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Doğu Akdeniz’de Kurtaran-2023 tatbikatı

08.05.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz’de 11 Mayıs’ta icra edilecek olan Kurtaran-2023 tatbikatına 17 ülkeden 37 personel katılacak.

Doğu Akdeniz’de Kurtaran-2023 tatbikatı

Tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekâtının icra edileceği tatbikat çerçevesinde, denizaltının aranması, yaşam desteği sağlanması ve personelin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin icra edilmesi, tatbikata iştirak edecek diğer ülke gözlemcileri ile denizaltı kurtarma faaliyetlerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve Kamu Kurumları ile birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tatbikata ABD’den bir deniz karakol uçağı Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Kore Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Polonya, Romanya, Singapur, Sudan ve Umman’dan Gözlemci ve Karargâh Subayları ile Romanya’dan bir dalış timi olmak üzere toplam 17 ülkeden 37 personel katılım sağlayacak.

Kurtaran-2023 tatbikatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından değişik unsurlar görev yapacak.


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