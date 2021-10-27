YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti

27.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver: - "2020'nin tamamında 2 milyar 68 milyon dolar değerinde ihracata imza atmıştık. 26 Ekim itibarıyla birlik olarak ihracatımız bu rakamı geçti"

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-ekim döneminde yaptığı ihracatın, geçen yılın toplamını geçtiği bildirildi.

DAİB'ten yapılan açıklamaya göre, birliğin 2020 yılında yaptığı toplam 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat rakamı, bu yılın 10 aylık sürecinde geçildi.

Birlik Başkanı Ethem Tanrıver, geçen yıl boyunca ulaşılan ihracatın dün itibarıyla geride bırakıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) getirdiği zor koşulların, ihracatı, lojistiği, ham madde teminini zorlaştırdığına işaret eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde olduğu gibi birliğimizde de son 2 yılda ihracatımız oldukça iyi bir performans yakalayarak 2020 yılında başlayan güçlü ihracat artışımızı 2021 yılında da devam ettirdik. Son 12 aylık veriler baz alındığında, 2020 ekim ile 2021 ekim arasında, birlik ihracatımızın yaklaşık yüzde 32 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ekim bitmeden ulaştığımız ihracat rakamlarımızla güçlü ihracat hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha görüyoruz. Önemle vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise, 2020’nin tamamında ulaştığımız toplam ihracata yılın bitmesine henüz iki ay kala ulaşmış olmamız. 2020'nin tamamında 2 milyar 68 milyon dolar değerinde ihracata imza atmıştık. 26 Ekim itibarıyla birlik olarak ihracatımız bu rakamı geçti."

Tanrıver, yıl başında 2021 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını hatırlatarak, "İnşallah yıl bitmeden bu hedefimize ulaşıp, aşmış olacağız. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımızı bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, tüm zorluklara rağmen 2020 ve 2021’i rekorlarla taçlandıran tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
GÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandıGÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:04
İkindi
14:59
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Fırat Eczanesi
Palandoken
Solakzade Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.