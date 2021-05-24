Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun viyadüğünde çalışmalar sürüyor

"Çelik konstrüksiyonla inşa edilen viyadük itme sürme tekniğiyle yapılıyor. Projenin toplam ağırlığı 14 bin 700 ton. Projeyi 2022 yılının sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Proje kapsamında Bitlis ve Baykan yönlerinde 2 atölye kurduk. Ankara'daki 3 fabrikamızda imalatlar yapılarak buraya naklediliyor. Ankara'da 250, burada da 100 personel çalışıyor. Proje bittiğinde bölgede ulaşım ve trafik ciddi anlamda rahatlayacak. Aynı zamanda bu proje bölgedeki heyelanlardan kaynaklı yapıldı. Yol heyelanlardan da kurtulmuş olacak."

Ayak yüksekliği maksimum 54 metre olan viyadüğün, ayaklar arasındaki mesafenin de yaklaşık 90 metre olduğunu anlatan Özaydın, şu bilgileri verdi:

Yüklenici firma yetkilisi Arafat Özaydın, gazetecilere, platform genişliği yaklaşık 20 metre olan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, 2'si kenar ve 10'u orta olmak üzere 12 ayaktan oluştuğunu söyledi.

BİTLİS (AA) - Bitlis -Baykan kara yolunda inşa edilen ve "Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun viyadüğü" özelliği taşıyan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, bölgenin en uzun viyadük projesi olduğunu dile getiren Özaydın, şöyle devam etti:

"Yatay ve düşey kodları olduğundan itme sürme tekniği çok zor bir proje. Böyle bir projenin yapılması da teknik ve teknolojik açıdan bölgeye ciddi bir kazanım sağlayacaktır. Projenin güzel şekilde sonuçlanacağını taahhüt ediyoruz. 2022 yılının sonunda vatandaşlarımız bu yolu rahatlıkla kullanacaklar. Diyarbakır, Adana ve Mersin'e bağlantı yolu. Özellikle tırlar ve büyük araçların kullandığı yolun dar olması nedeniyle trafikte ciddi tehlikeler yaşanıyordu. Projenin tamamlanmasıyla bütün problemler ortadan kalkacak."

