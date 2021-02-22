Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından Sibirya soğukları etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde sıfırın altında 29 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 9, Erzurum’da 19, Kars’ta 18, Ağrı’da 24, Iğdır’da 3, Ardahan’da 23 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık ise; Erzincan’da 4, Iğdır’da 3, Erzurum ve Ağrı’da eksi 4, Kars’ta eksi 3, Ardahan’da eksi 3 derece olması öngörülüyor.

