YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu Gözlemevi, saygın bilim dergilerinden Science’da yer aldı

Doğu Anadolu Gözlemevi, saygın bilim dergilerinden Science’da yer aldı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi bünyesinde başarıyla yürütülen, Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden biri olarak kabul edilen Science AAAS dergisine haber oldu.Uluslararası yayımı ve internet üzerinden giriş olanağı sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Science AAAS, 4 Mart 2020’de yayımlanan sayısında Doğu Anadolu Gözlemevine yer verdi.

Doğu Anadolu Gözlemevi, saygın bilim dergilerinden Science’da yer aldı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde başarıyla yürütülen, Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden biri olarak kabul edilen Science AAAS dergisine haber oldu.
Uluslararası yayımı ve internet üzerinden giriş olanağı sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Science AAAS, 4 Mart 2020’de yayımlanan sayısında Doğu Anadolu Gözlemevine yer verdi. Özgün bilimsel araştırmaları kendisine yayım politikası olarak belirleyen Science, aynı zamanda bilim ile ilgili haberleri, bilim politikaları hakkındaki düşünceleri ve bilim insanlarını ilgilendiren diğer konulara da dikkat çekiyor.
Bu kapsamda Science, “Türk bilim adamları, gelecek yıl çevrimiçi olması beklenen 4 metrelik optik ve kızılötesi teleskoba sahip Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor” dedi.
“34 milyon dolarlık fiyat etiketine rağmen DAG, Asya’nın en büyük optik teleskoplarından ve Türkiye’nin en büyük bilim projelerinden biri olacak. Geliştiricileri, DAG’ın Türkiye’yi bölgesel bir astronomi merkezi haline getireceğini ve astronomi topluluğunu geliştirmesine yardımcı olacağını umuyor” şeklindeki değerlendirmelerin yer aldığı yazı da ayrıca, DAG’ın, Türkiye’nin doğusunda yer alan Erzurum Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütüldüğüne de vurgu yapıldı.
Doğu Anadolu Gözlemevi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Science, DAG’ın geniş bir diyafram açıklığı, uzak ve soluk nesnelerden ışık yakalamasını sağlayan yapısı ile geniş çaplı teleskopu sayesinde gökbilimcilerin evrenin tarihine yönelik çok fazla araştırma yapmasına izin vereceği bilgilerine de yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:21
Öğle
12:29
İkindi
15:49
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Işık Eczanesi
Karayazi
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Pasinlerli Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamladı

Pasinlerli Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamladı

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.