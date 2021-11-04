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Doğu Anadolu Gözlemevi'nde yalıtım ve performans testine başlanıyor

04.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak: - "DAG binası ve teleskop kubbesi tamamlandı. Bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacak. İklimlendirme, soğutma, toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor"

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasındaki en büyük temel bilim yatırımlarından Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) tamamlanan bölümlerinde kış dönemi için hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacağı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, DAG'ın kurulum süreci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları başta olmak üzere coğrafik ve atmosferik çalışma şartlarına rağmen, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) tarafından başarıyla yürütülüyor.

ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, kaplanmak üzere Rusya'da bulunan DAG teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testlerinin DAG teknik ekibinin katılımıyla Moskova'da yapıldığını ve testlerden başarıyla geçtiğini belirtti.

Kasım ayı ortalarında Erzurum'a getirilecek Türkiye'nin en büyük teleskop aynasının kara yoluyla taşınması için bölgenin hazır hale getirildiğini aktaran Yeşilyaprak, şunları kaydetti:

"DAG binası ve teleskop kubbesi tamamlandı. Bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacak. İklimlendirme, soğutma, toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Teleskop kurulumunun yüzde 85'i tamamlandı. Bu süreç, Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen devam ediyor. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektrik-elektronik, titreşim, optik ve yazılım testleri yapılacak olup 2022 yılı sonunda ilk ışığın alınması hedefleniyor."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol doğrultusunda, 3170 metre rakıma bir Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun (OMGİ) kurulduğunu ve veri akışının sağlandığını ifade etti.

DAG'da yürütülen bu kurulum ve disiplinler arası çalışmalardan hem bilimsel yayınların ve yeni projelerin ortaya çıktığını hem de 2 ulusal, 1 uluslararası patent başvurusu yapıldığını bildiren Çomaklı, "Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı'nda yer alan DAG teleskobunda hem idari ve mali hem de bilimsel ve teknik süreçler başarıyla ilerliyor. Ülkemizin iddiasını ortaya koyduğu her alana katkı sağlayabilecek böylesine önemli bir projenin sonuna doğru ilerliyor olmaktan ayrıca büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu duygularla gözlemevimizin tamamlanması yönünde özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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