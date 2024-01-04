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"Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" sürüyor

04.01.2024 12:23 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) devam ediyor.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş imkanları hakkında bilgiler alıyor.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarda yaptığı açıklamada, çok yoğun ilginin olduğunu, gençlerin iş imkanları hakkında bilgiler aldığını söyledi.

Türkiye'nin önemli firmalarının fuarda stant açtığını dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

"Gururumuz olan kurum ve kuruluşlarımızın insan kaynakları yöneticileri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları geçlerimizle bir araya geliyor. Kurumlarını tanıtıyor. Tüm bakanlıklarımız burada stantlarını açtı. Fuara katılan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı, jandarma ve emniyet görevlileri, öğrencilere milli savunma sanayi alanındaki çalışmaları anlatıyor. Milli silah ve araçları tanıtıyor. Öğrencilerimiz firmalara iş ve staj başvurusunda bulunuyor. Fuar son derece faydalı geçiyor. İlimizin bu tür etkinliklere daha fazla ev sahipliği yapması için çalışacağız."

Fuarı gezen üniversite öğrencisi Sevgi Turan da etkinliğin gençler için çok yararlı olduğunu ifade etti.

Birçok kurum ve firmayla görüşme şansı bulduklarını anlatan Turan, "Normalde buradan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı gibi kurumalara ulaşmamız çok zor. Fuar sayesinde bu kurumlara çok kolay ulaştık. Arkadaşlarımızla stantları gezdik. Verimli zaman geçiriyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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