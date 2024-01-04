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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda en çok savunma sanayisi stantları ziyaret edildi

04.01.2024 14:22 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Van Yüzüncü Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF'24) katılan gençler, savunma ve havacılık sanayisindeki çalışmaların anlatıldığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantları gezdi.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı, jandarma ve emniyet görevlileri, öğrencilere savunma sanayi alanındaki çalışmaları anlattı, milli silah ve araçları tanıttı.

Stantları gezen öğrenciler, "Ertuğrul Bomba İmha Robotu", "Atel Jammer Cihazı", "Milli Keskin Nişancı Tüfeği", "TBA6 Bomba Atar", "Engerek Termal Dürbün", "7x50 El Dürbünü", "M3 Telsiz Kulaklığı", "SAR 56 ve MPT-55 Piyade Tüfeği", "A940 Hafif Silah Nişan Dürbünü", "Mini Rov Su Altı Arama Aracı", "Su Altı İntikal Aracı" ve "İnsansız Can Kurtarma Aracı" gibi silah ve teçhizatlar ile "L- Umtas", "Atmaca", "Sungur" ile Milli Muharip Uçak Kaan"ın maketlerini görme ve inceleme imkanı buldu.

Burada görevlilerin bilgilendirdiği gençler, Türk mühendisler tarafından geliştirilen silah, teçhizat ve araçları gördü.

Van YYÜ Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şilan Yağız, AA muhabirine, Türkiye'de savunma ve havacılık alanında önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Fuarda bunu yakından görme imkanı bulduklarını belirten Yağız, "Burada farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatımız oldu. Stantları geziyoruz, görevlilerden bilgiler alıyoruz. Yeni meslekler tanıdık. Milli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantları gezdik. Yerli ve milli olan silahlarımız, insansız hava araçlarımız var. Gurur duyduk. Bize bu fırsatı sunanlara teşekkür ederim." dedi.

"ÜLKEMİZDE ÇOK BAŞARILI İŞLER YAPILIYOR"

Van YYÜ İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Ayan, yerli silahları gördükçe gururlandıklarını dile getirdi.

Fuarda verimli vakit geçirdiklerini ifade eden Ayan, "Milli silahlarımızın aktif kullanıldığını görünce mutlu oluyoruz. Stantlarda görevli personelden silahların özellikleriyle ilgili bilgi aldık. Onur verici bir durum. Gurur duyduk. Ülkemizde çok başarılı işler yapılıyor. Yerli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatları inceledik. Görevlilerden bilgi aldık. Bu tür çalışmaların çoğaltılarak devam etmesini, geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rabia Öner, Van'ın çok güzel bir fuara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Stantlarda bilgilendirmeler yapılıyor. Kurumları, çalışmalarını yakından öğrenme fırsatımız oldu. Kariyer planlamamda fayda sağlayacağına inanıyorum. Yerli üretim olan Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nu inceledik. Bomba imha uzmanlarından bilgiler aldık. Silahlarımızın üretimini yapmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yıldız, "Roketsan'ı haberlerden takip ediyordum. Ülkemiz için çok güzel projeleri hayata geçiriyor. Faaliyetlerini görevlilerden dinledim. Çok etkiledim. Mezun olduktan sonra bünyelerinde çalışmayı amaçlıyorum." dedi.

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Van Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:45
Akşam
17:07
Yatsı
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Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Azizoğlu eczanesi
Edremit
Tekbir eczanesi
Ercis
Galata eczanesi
Caldiran
Yiğit eczanesi
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