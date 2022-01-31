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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

31.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma, don, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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