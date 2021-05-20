Doğu Anadolu'da, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi el cerrahisi bölümü şifa dağıtıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım makinesi, iş ve trafik kazaları sonucu el, parmak, kol ile bacakta kesi ve kopma vakaları, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor.

Erzurum'da tam donanımlı acil kompleksi, tüp bebek, nükleer ve alternatif tıp, organ nakli, kalp, su altı ve hiperbarik tıp merkezleri ile radyoterapi gibi birçok alanda hizmet veren hastene, Doğu Anadolu'daki illerin yanı sıra yurt dışından vatandaşlara şifa oluyor.

Bölgede tarım makinesi, iş ve trafik kazaları sonucunda meydana gelen el, parmak, kol ve bacakta kesi ve kopma vakaları, hastanenin el cerrahı Dr. Ömer Ayık ve ekibince tedavi ediliyor.

Ayık, AA muhabirine, el cerrahisinin ortopedi, plastik ve genel cerrahi üzerine üst ihtisas yapılan bir branş olduğunu ve kendisinin 7 ay önce göreve başladığını söyledi.

Az sayıda el cerrahı bulunduğunu anlatan Ayık, "Daha özel alan olan el, bilek ağrısı ve dirsek problemleri gibi daha kronik, uzun vadeli şikayetlerle de ilgilenmekteyiz. Mesaimizin büyük kısmını oluşturan acil travmaları mikrocerrahi yöntemlerle tedavi ediyoruz." dedi.