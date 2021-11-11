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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

11.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Ağrı ile Tunceli'de 3 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Erzincan ve Ağrı'da 9, Iğdır'da 8, Erzurum ile Kars'ta 5 ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

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