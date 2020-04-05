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Doğu Anadolu'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 05.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 19, Tunceli ve Erzincan'da 16, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Kars ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Hava Durumu Yağış Yağmur

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