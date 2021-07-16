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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

16.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Erzurum

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