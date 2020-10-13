Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan’da 1, Erzurum’da 5, Iğdır’da 6, Erzincan’da 7 derece ölçüldü. Ardahan’ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 4 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır ve Ağrı’da 24, Erzurum, Erzincan ve Ardahan’da 23, Kars’ta 22 derece olması öngörülüyor.

