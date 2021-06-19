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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

19.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Kars'ta 14, Erzincan'da 16, Erzurum'da 17, Ağrı'da 18 ve Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Erzurum'da 33, Kars'ta 32 ve Ardahan'da ise 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

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