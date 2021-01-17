Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da üç gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da tuzlama çalışması yaptı.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlar ile parklarda güzel görüntüler oluştu.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştığı için birçok köy ve mahallede yollar ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, besiciler de kara rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için çaba gösterdi.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe sakinlerinden İhsan Güçlü, kar yağışının Ovacık için bereket olduğunu söyledi.

İki gündür devam eden kar nedeniyle yolların bir süre kapalı kaldığını belirten Güçlü, ilçeyi kar yağışının beslediğini, bu nedenle yağışların sevindirdiğini dile getirdi.