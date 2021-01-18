YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

18.01.2021 22:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Erzurum'da sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de aralıklarla devam ederken cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte belediye ekiplerinin kar temizleme ve yolların trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışması sürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da sabah başlayan kar, akşam saatlerinde de etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla meydana gelen esinti buzlanmaya neden oldu.

Kara yolları 183. Şube Şefliği, il genelinde tüm yollarda buzlanmanın mevcut olduğunu, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

- Ağrı

Ağrı'da da gün boyunca aralıklarla etkili olan tipi, Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliğinin başlatmış olduğu kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

- Kars

Kars'ta da devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşürken sürücüler de zor anlar yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:30
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Merve Eczanesi
Palandoken
Bayramoglu Eczanesi
Yakutiye
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Yagmur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Horasan Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlandı

Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlandı

Ahşap yakma sanatçısı ilgisizlikten yakındı

Ahşap yakma sanatçısı ilgisizlikten yakındı

Aşkale’de karla mücadele çalışmaları

Aşkale’de karla mücadele çalışmaları

Dadaş kızı Ülkü Eyupoğulları yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Dadaş kızı Ülkü Eyupoğulları yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Söğütlü adaylığını açıkladı

Söğütlü adaylığını açıkladı

Batı illerinde kış, Oltu’da bahar havası

Batı illerinde kış, Oltu’da bahar havası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.