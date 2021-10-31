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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor

31.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, Ardahan'da ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, bazı illerde ise çok bulutlu ve yağışlı olacağı öngörülüyor.

Yağışlar Ardahan'da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, yüksek kesimlerde de kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfır, Ardahan'da 3, Erzurum ile Kars'ta 4, Erzincan'da 7, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 16, Erzincan'da 15, Tunceli'de 13, Erzurum'da 11, Ağrı ve Ardahan'da 10, Kars'ta 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

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