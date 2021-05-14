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Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim

14.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki sessizlik, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın ikinci haftasında da bölgede tedbirlere uyulduğu gözlendi.

Erzurum'da, Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri ile Atatürk Üniversitesi Meydanı'nın yanı sıra Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Hem yaya devriyesi hem de kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri, araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu görüldü.

Bu illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ceza uyguladı.

Ülke genelinde 29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

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