YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 28.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur ile sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfır, Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Tunceli'de 6, Iğdır ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 14, Tunceli ve Ardahan'da 11, Kars ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Sağanak Yağmur

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:33
Sabah
05:58
Öğle
12:25
İkindi
15:56
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Uzun Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.