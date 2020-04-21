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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Tunceli'de 8, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli ve Iğdır'da 23, Erzincan'da 20, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars'ta 14 ve Ardahan'da 8 derece olması ön görülüyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi Sağanak Yağmur

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