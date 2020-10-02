Doğu Anadolu’da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta, Erzurum ile Kars’ın güney kesimleri ve Ağrı’nın orta ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak (30-60 km/sa.) kuvvette esmesi bekleniyor.

“Uyarı”

Bölgede akşam saatlerine kadar Erzurum ile Kars’ın güney kesimleri ve Ağrı’nın orta ve doğu kesimlerinde rüzgarın kuvvetli olarak (30-60 km/sa.) kuvvette esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 25, Iğdır’da 26, Tunceli’de 27, Erzurum’da 20, Kars, Ağrı ve Ardahan’da 21 derece.

