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Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklıklar Erzincan’da 32, Iğdır’da 37, Erzurum ve Ağrı’da 30, Kars ve Ardahan’da 27 derece olması öngörülüyor.

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