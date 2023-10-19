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  4. Doğu Anadolu'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Doğu Anadolu'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

19.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'un il sağlık müdürleri, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısını kınadı.

Erzurum'daki Hekim Evi'nde düzenlenen 2023 Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon Toplantısı'na, 7 ilin sağlık müdürleri, acil sağlık hizmetleri başkanları, hastane başhekimleri ile il ambulans servisi başhekimleri katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kurum müdürleri ve başhekimleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı insanlık dışı bombalı saldırıları kınadı.

Toplantıda, kentin sağlık kapasitesi ve her ilin acil sağlık hizmetleri tek tek ele alınıp, daha etkin hizmet için neler yapılabileceği görüşüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail kınama

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