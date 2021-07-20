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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

20.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 42, Erzincan'da 41, Iğdır'da 38, Ağrı'da 36, Kars ile Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 32 derece olması ön görülüyor.

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