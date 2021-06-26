Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Erzincan ile çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel şekilde sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars ile Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Tunceli'de 16, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 25 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Ağrı'da 34, Tunceli ile Kars'ta 33, Ardahan ile Erzurum'da 32 ve Erzincan'da 31 derece olacağı tahmin ediliyor.

