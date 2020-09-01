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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZURUM HABERLERİ  | 01.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Iğdır'da 16, Erzincan ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 38, Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 31, Ardahan ve Kars'ta 30 derece olacak.

Yetkililer, sıcaklık nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ve 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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