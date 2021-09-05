Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Erzincan ve Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz