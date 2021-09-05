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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

05.09.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Erzincan ve Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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