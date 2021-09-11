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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

11.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 28, Tunceli'de 27 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

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