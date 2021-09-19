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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

19.09.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 32, Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

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