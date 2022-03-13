YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

13.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta, yoğun kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, ağaç ve çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı cami şadırvanları da dondu.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Kars

Kar yağışının 6 gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Beyaza bürüne kentte yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.

Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

- Ardahan

Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yoğun kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

- Ağrı

Ağrı'da da aralıklarla devam eden ker nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Kağıthane'de buzlu yolda kayan otomobil kaza yaptıKağıthane'de buzlu yolda kayan otomobil kaza yaptı
Isparta'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü adli kontrolle salıverildiIsparta'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü adli kontrolle salıverildi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ardahan

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:30
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Mart Pazar

Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Özpolat Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.