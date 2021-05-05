Doğu Anadolu”da "tam kapanma" sessizliği

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Salgınla mücadele amacıyla uygulanan "tam kapanma" kapsamında, Erzurum'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri, Yakutiye ve Erzurum Kalesi meydanları, tarihi mekanlar boş kaldı.

Polis ekipleri illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli’de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu gözlendi.



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