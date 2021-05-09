Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 30, Ağrı'da 21, Erzincan'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18, Ardahan'da 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

