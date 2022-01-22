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Doğu Anadolu'daki 4 ilde 235 yerleşim yerinin yolu kapandı

22.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 235 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 235 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde yolu tipi ve kardan kapanan Kocapınar Mahallesi'ndeki kalp hastası Cemal Güler, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

- Hakkari

Hakkari'de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Durankaya beldesi yolundaki 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi'nde çalışma yürüten ekipler, tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

- Muş ve Bitlis

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek yerleşim yerlerinde evler ve arabalar kar altında kaldı.

Yüksek rakımdaki Yukarıyongalı köyünde yaşayan Sabri Yöndem, AA muhabirine, bu yıl kış şartlarının çok ağır geçtiğini söyledi.

İki gündür yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı dışarı çıkamadıklarını anlatan Yöndem, "Yollar ve sokaklar kapalıydı. Hayvanları dışarı çıkaramadık ve içerde beslemek zorunda kaldık. Köyde iki gündür hayat durdu." dedi.

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokakları kar birikintilerinden temizliyor.

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