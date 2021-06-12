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Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

12.06.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 6, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 31, Erzincan ve Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olacak.

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