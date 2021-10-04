YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

04.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 19, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Erzurum'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'e yakını aşısızErzurum'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'e yakını aşısız
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:08
İkindi
15:22
Akşam
17:57
Yatsı
19:15

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Süphan Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.