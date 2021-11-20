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Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı bekleniyor

20.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış beklenen bölgede, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli'de 2 ve Erzincan'da ise 3 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da 10, Erzurum ile Kars'ta 8 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

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