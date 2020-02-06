Doğu Anadolu'daki 6 ilde 840 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Tunceli, Iğdır, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 840 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 464 mahalle yolu, Ağrı'da 179, Erzincan'da 92, Tunceli'de 89, Iğdır'da 14, Kars'ta ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için söz konusu illerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekibinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında kardan dolayı kapalı olan bir çok köy ve mahalle yolunu da ulaşıma açan ekiplerin, karla mücadele çalışmaları çok sayıda dozer, greyder, kepçe ve bıçaklı kamyon desteğinde yürütülüyor.

Bölgede özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

