Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

