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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

13.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, az bulutlu ve kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.

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