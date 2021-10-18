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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

18.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışlı olan yerlerde ise yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ağrı'da 3, Erzincan, Ardahan ve Erzurum'da 4, Tunceli'de 5, Iğdır'da 12 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 23, Erzincan'da 20, Iğdır'da 19, Ağrı'da 17, Kars'ta 16, Erzurum'da 15, Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.

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