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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

24.08.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgedeki Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum ile Kars'ta 27 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

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meteoroloji Ağrı Erzincan Erzurum Kars Ardahan Iğdır

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