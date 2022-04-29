Doğu Anadolu'daki 6 ilde valiler "Bayramınız kemerli olsun" trafik denetiminde

İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de valilerin katılımıyla trafik denetimi yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile bayram dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığı Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında polis ve jandarma görevlilerine eşlik etti.

Sürücülere broşür dağıtıp şeker ikramında bulunan Memiş, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek vererek sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Vali Memiş, Erzurum'un trafik akışının yoğun bir kent olduğunu belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla kontrollere katıldığını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen kahraman polis ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Memiş, "İnsanların kendi kontrolünde hareket etmesi çok önemli. Sağlığımızda kendi doktoruz olduğumuz gibi kendi polisimiz, jandarmamız da olmamız çok önemli. Trafikte süratle gitmek yerine hız kurallarına ve araç takip mesafesine uyalım, ön ve arka koltukta emniyet kemerine çok dikkat edelim." dedi.

- Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile Ardahan-Göle kara yolunun kontrol noktasındaki denetime katıldı.

Denetimde sürücülere kolonya ve araçtaki çocuklara şeker ikram edilerek uyulması gereken trafik kuralları hatırlatıldı.

Vali Öner, denetimlerin vatandaşın can güvenliği ve huzuru için yapıldığını anlatarak, yolculuk yapanların emniyet kemerlerini takıp trafik kurallarına riayet etmesini istedi.

- Kars

Kars'ta da Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Vali Öksüz ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile Kars-Erzurum kara yolu sanayi kavşağında sürücüleri emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

Vatandaşların emniyet kemeri takarak hayata bağlanmalarını isteyen Öksüz, "Kemer uygulaması hayat kurtarmada çok önemli uygulama, her yıl trafik kazalarında dünyada milyonlarca insan ölüyor. Araştırmalar gösteriyor ki emniyet kemeri kullanımı hem ölümü hem de ağır yaralamalı kazalarda yüzde 50 oranında koruma sağlıyor." diye konuştu.

- Ağrı

Ağrı'da Vali Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan yol kontrol uygulamasına katıldı.

Vali Varol, sürücüler ve yolcularla sohbet edip daha dikkatli seyahat etmelerini istedi.

Kemer takma noktasında vatandaşları uyaran Varol, trafikte tek bir kişinin bile burnunun kanamamasını istediklerini dile getirdi.

- Tunceli

Tunceli'de de trafik kazanlarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla yapılan denetime Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Özkan, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatıp vatandaşların bayramını kutladı.

