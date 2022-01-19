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Doğu Anadolu'daki 7 kentte 1972 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

19.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 7 kentte 1972 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1972 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede dün öğle saatlerinde aralıklarla başlayan, gece etkisini artıran ve halen aralıklarla devam eden kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 879 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin, çoğunluğu kırsal kesimde yer alan kapalı yolları açma çalışmaları sürüyor.

Bölgede kar ve tipi yüzünden bu kentteki mahalle yollarının yanı sıra Erzincan'da 400, Tunceli 342, Ağrı’da 191, Kars'ta 108, Iğdır'da 44, Ardahan'da ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye görevlileri kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleri desteğindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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