Doğu Anadolu'daki AK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, parti binasında yaptığı açıklamada, hükümetin ve bakanlığın şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımların arttığını hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek verildiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti: "Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık, imkansızlıkların partisi olmadık. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz. Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir." ​​​​​​​- Ağrı AK Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumun huzuru için bir tehdit olduğunu vurguladı.

Tüm dünyanın kadına şiddetle mücadele ettiğine dikkati çeken Eldem, şöyle konuştu: "AK Parti, kadın ve erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendi, her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüştür. Bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir." Eldem, AK Parti'nin 5 milyonu aşkın üyesiyle kadına şiddete karşı tavizsiz duruşunu göstermeye devam edeceğini belirterek, "Ülkemizde terör örgütü PKK’nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladının elinden alınıp hayattan koparıldığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler. Onlar, onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız. Onların da acılarının dinmesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz." diye konuştu.

- Kars AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle tüm dünyanın mücadele ettiğini anımsattı. Kadına şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzak olduğunu aktaran Sara, "Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor. Aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor." ifadelerini kullandı. - Erzincan AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir." sözünü hatırlattı. Hükümetin ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğine işaret eden Külünk, "Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan, şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir." değerlendirmesinde bulundu. - Iğdır Iğdır'da da AK Parti İl Başkanlığında bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, yaptığı konuşmada, bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğine dikkati çekti.